Doktorları bile şaşırttı: Onun adı mucize!

İngiltere’de çok nadir görülen tıbbi bir durum nedeniyle kalbi vücudunun dışında doğan bir bebek ameliyat edildi. Bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.Vanellope Hope Wilkins adı verilen bebekk üç hafta üç hafta önce Leicester Hastanesi’nde dünyaya geldi. Vanellope, milyonda bir kadar az bir oranda görülen ectopia cordis durumundan mustaripti; yani göğüs kafesi yoktu ve kalbi dışarıdaydı. Ailesi bu durumdan doğumdan önce haberdar olsa da, bebeği dünyaya getirmeye karar vermişti.

50 DAKİKA İÇİNDE AMELİYATA ALINDI

Vanellope üç hafta önce, sekiz aylık olduğu sırada, enfeksiyon riskini azaltmak için sezaryenle alındı. Hayata gelmesinden hemen sonra, enfeksiyon riskini azaltmak ve nemli kalması için kalbi steril bir ortamda tutuldu. 50 dakika içindeyse ilk ameliyatını geçiriyordu. Son ameliyattaysa, kendi derisinden bir parça göğüs kafesini kapatmak için kullanıldı. Operasyonlarda yaklaşık 50 kişi hazır bulundu.

‘GÖĞÜS KAFESİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU YAZICI KULLANILABİLİR’

Operasyonlara danışmanlık yapan kardiyolog Frances Bu’Lock, bebeğin çok dirençli olduğunu söyledi. Bu’Lock, göğüs kafesi konusunda bebeğin yeni ameliyat geçirmesi gerekebileceğini de ekledi: “Gelecekte kalbini koruması için kemiksi bir yapı yerleştirebiliriz. Bunun için üç boyutlu yazıcı veya onunla birlikte büyüyecek organik bir şey kullanabiliriz” dedi.

ANNESİ: KALBİ, NEREDE OLURSA OLSUN, ATIYORDU

Annesi Naomi Findlay ile babası Dean Wilkins ise Vanellope’nin ‘gerçek bir savaşçı’ olduğunu söyledi. 31 yaşındaki anne, ultrasonda bebeğin kalbinin dışarıda attığını öğrendiklerinde şoke olduklarını anlatırken, baba Dean, “Bize bu hamileliğe son vermemiz gerektiği, hayatta kalmasının neredeyse imkânsız olduğu söylendi” dedi. Çift, bebekte kromozomlar açısından bir anormallik olmadığını kan testlerinde öğrendikten sonra kararını vermiş; Naomi yaşadıklarını, “Sadece dokuzuncu hafta, nerede atıyor olursa olsun, bir kalp atışı duymak… Bu, benim geri alabileceğim bir şey değildi. Bana devam etmek için güç verdi” diye konuştu. Ectopia cordis durumu son derece nadir görülüyor. Anne karnındayken kalbi dışarıda büyüyen bebeklerin birçoğu da ölü doğuyor. Vanellope, İngiltere’de bu tıbbi durumu atlatan ilk bebek.

EKTOPİA KORDİS NEDİR?

Ektopia kordis doğuştan kalbin kısmen ya da tamamen vücudun dışında olmasıdır. Milyonda 8 ihtimalle görülen ektopia kardis daha çok kız bebeklerde görülmektedir. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hamileliğin ilk günlerindeki bir gelişim anormalliğinden kaynaklandığı düşünülüyor.