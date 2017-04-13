Dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

Türkiye'de referanduma sayılı günler kala dolar tepetaklak oldu. Türk Lirası dolar karşısında hızla değer kazanırken dolar sabah saatlerinde 3.65'in altında işlem görüyor. Euro/TL ise 3.90’ın altında işlem görmekte. Sterlin ise 4,59 / 4,60 civarında güne başladı

eferandum yaklaşırken dolar Türk Lirası karşısında hızla değer kaybetmeye başladı. Geçen hafta 3.75 seviyesini gören dolar/TL sabah saatlerinde 3.65 seviyesinin de altında işlem görüyor.

Euro/TL ise 3.90’ın altında işlem görmekte.

Kapalıçarşı’da gram altın 149 TL’den, çeyrek altın 247 TL’den, yarım altın 494 TL’den tam altın ise 984 TL’den işlem görüyor.