Dolar fiyatlarında gerileme sürüyor

Dolar fiyatları cuma gününden bugüne 9 kuruş geriledi. Cuma günü en yüksek 3.75 seviyesini gören kur, ABD'den beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinden sonra sert gerileyerek haftayı 3.69 seviyesinden tamamlamıştı. Dolar/TL bugün ise yeni haftaya 3.68 seviyesinden başlarken gün içerisinde en düşük 3.6633 seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımları ve ABD verilerinin ABD'de hızlı bir faiz artışına işaret etmemesinin ardından dolar/TL Cuma günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerine gerilerken, haftanın yeni gününde de kurdaki düşüş devam ediyor.

Cuma günü saat 18.14'te 3.6973/3.6999 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah güne 3.6873 seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 3.6633 seviyesini gören dolar fiyatları; saat 14.11'de bankalararası piyasada 3.6740 seviyesinden işlem gördü.

11 OCAK'TA 4,00 SEVİYESİNİN ÜSTÜNÜ GÖRMÜŞTÜ

Gün içerisinde en düşük 3.9390 seviyesini gören Euro/TL ise saat 14.11 itibari ile 3.9464 seviyesini gördü.

11 Ocak'ta 4.0118 seviyesi ile 4'ün üzerine çıkan euro, 3 Şubat tarihine kadar 4'ün üzerinde seyretti. Euro, 3 Şubat'tan sonra bugün de 4,00 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor.

DÖVİZ DEPO İHALESİNDE 625 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ

Merkez Bankası (TCMB) bankacılar arasında swap olarak da tanımlanan TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde 1 hafta vadede teklif tutarı olan 625 milyon dolar verdi. TCMB ihaleyi 1 milyar dolar tutarında açarken, 625 milyon dolar teklif geldi.

TCMB bugün depo ihalesinde TL faiz oranını yüzde 11, dolar faiz oranını ise yüzde 0.75 seviyesinde tuttu.

MERKEZ BANKASI REPO İHALESİ AÇMADI

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu sabah BIST kotasyon yoluyla piyasaya yaptığı fonlamayı ise 25 milyar TL olarak belirlemesiyle birlikte bugün likidite ihtiyacının altında tutarda fonlama nedeniyle bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan TCMB'nin bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ AZALDI

TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yaklaşık beş yılın zirvesi olan yüzde 10.37'ye kadar yükselirken, geçen hafta TL'yi destekleyen ana unsurlardan biri oldu.

TCMB'nin likidite politikaları ile Ocak ayının ikinci haftasına göre ortalama fonlama maliyetinde 2 puan civarında yükseliş oldu.

TCMB bugün de yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını 25 milyar TL olarak belirlerken, bankaların geç likidite penceresi imkanına yönelmesi bekleniyor.

ABD'de Cuma günü açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin 175,000 olan beklentilerin oldukça üzerinde 227,000 artmasına rağmen işsizlik yüzde 4.7 olan beklentilere karşın yüzde 4.8'e yükseldi.

Bu durum ise Fed faiz artışlarından Mart ihtimalini azaltırken, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde Cuma günü dolara karşı değer kazancı trendi yaratmıştı.