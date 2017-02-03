Dolar güne nasıl başladı?
03/02/2017
Sabah saatlerinde 3.73-3.74 seviyesinde hareket eden dolar/TL 3.75'i aştı.
3 ŞUB
08:08
Dolar güne başladı
Dolar/TL 3.7367/3.7430'dan euro/TL ise 4.0198/4.0275'den işlem görüyor.
Kapalıçarşı’da gram altın 146 TL’den, çeyrek altın 241 TL’den, yarım altın 482 TL’den, tam altın ise 960 TL’den alıcısını bulacak. Saat 10:00’da TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak.
3 ŞUB
09:45
Dolar 3.75'in üzerine çıktı
Dolar/TL 3.7493/3.7510 euro/TL ise 4.0320/4.0342'den işlem görüyor.
3 ŞUB
10:10
Merkez Bankası ihale açmadı
Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.