Dolar güne nasıl başladı?





Sabah saatlerinde 3.73-3.74 seviyesinde hareket eden dolar/TL 3.75'i aştı.



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08:08



Dolar güne başladı



Dolar/TL 3.7367/3.7430'dan euro/TL ise 4.0198/4.0275'den işlem görüyor.



Kapalıçarşı’da gram altın 146 TL’den, çeyrek altın 241 TL’den, yarım altın 482 TL’den, tam altın ise 960 TL’den alıcısını bulacak. Saat 10:00’da TÜİK enflasyon rakamlarını açıklayacak.



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09:45



Dolar 3.75'in üzerine çıktı



Dolar/TL 3.7493/3.7510 euro/TL ise 4.0320/4.0342'den işlem görüyor.



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10:10



Merkez Bankası ihale açmadı



Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.