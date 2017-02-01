Dolar ne kadar? (1 Şubat dolar fiyatları)

Dün 3,77'ye inen dolar kurunda bu sabah ilk işlemler 3,78 seviyesinden gerçekleşiyor.

Dün akşam saatlerinde 3,77 civarında olan dolar/TL, bu sabah güne 3,7800/3,819 seviyesinde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunu açıklaması ve likidite önlemlerinin devam edeceğine yönelik verdiği mesajlar ardından dolar/TL'de sakin bir seyir izlenirken uzmanlar bugün kur ve faizde küresel piyasaların öncü verilerin ve TCMB likidite adımlarının izlenmeye devam edileceğini söylediler. Öte yandan, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da takip edilecek.

Kısa vade için TL'de en kötünün geride kalmış olabileceği beklentisiyle yabancıların kısa pozisyonlarını kapatmasının ardından dolar/TL tarihi rekor seviyelerinin oldukça altında seyrini sürdürüyor.

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4,07'li seviyelerde güne başlayan euro/TL ise 4,0784/4,0812 seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksi ise, güne yüzde 0,11 yükselişle 86 bin 390 puandan başladı.