Dolar ne kadar? (21 Nisan dolar fiyatları)

Bankalararası piyasalarda dolar/TL 3,64 civarında seyrediyor.

Dolar/TL'de referandum sonrası beklenen iyimserlik sınırlı bir şekilde hissedilebiliyor.



Bankalararası piyasada dolar 3,64 civarında seyrediyor. Euro 3,90'ın altında hareket ediyor.



Analistler, yabancı yatırım bankalarının TL'nin ucuz olduğuna yönelik değerlendirmelerinin dolar/TL'deki düşüşleri hızlandırdığını belirtiyor.

Teknik açıdan 3,6300 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 3,60 ve 3,55 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Referandumda evet sonucu çıkmasının ardından kur önce 3,62 seviyesine gerilemiş daha sonra yeniden hafta içinde 3,70'in üzerini görmüştü.