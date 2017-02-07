Dolar ne kadar? (7 Şubat dolar fiyatları)

Merkez Bankası'nın iki puana ulaşan sıkılaştırma adımlarıyla yönünü aşağı çevirendolar/TL'de dış piyasalara paralel hareket görülüyor.



Merkez Bankası adımları, dolarda küresel zayıf seyir ve piyasayı etkileyecek haber akışının yavaşlamasının desteğiyle dün yaklaşık bir ayın en düşüğü olan 3,66 seviyesine gerileyen dolar/TL bu sabah 3,72'yi gördü. Kur şu dakikalarda 3,70 civarında seyrediyor. Euro da 3,95'in üzerinde işlem görüyor.

Dolar dün 3,66 seviyesine kadar geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının dolar endeksini tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkardığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550 seviyesinin direnç, 3,6600 ve 3,6470 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirtiyor.