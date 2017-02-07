HABER KIBRIS

Dolar ne kadar? (7 Şubat dolar fiyatları)

07/02/2017

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Dolar ne kadar? (7 Şubat dolar fiyatları)
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Küresel piyasalardaki hareketleri takip eden dolar/TL, 3,70 civarında seyrediyor.

 

Merkez Bankası'nın iki puana ulaşan sıkılaştırma adımlarıyla yönünü aşağı çevirendolar/TL'de dış piyasalara paralel hareket görülüyor.



Merkez Bankası adımları, dolarda küresel zayıf seyir ve piyasayı etkileyecek haber akışının yavaşlamasının desteğiyle dün yaklaşık bir ayın en düşüğü olan 3,66 seviyesine gerileyen dolar/TL bu sabah 3,72'yi gördü. Kur şu dakikalarda 3,70 civarında seyrediyor. Euro da 3,95'in üzerinde işlem görüyor.

 

Dolar dün 3,66 seviyesine kadar geriledi.
Dolar dün 3,66 seviyesine kadar geriledi.

 

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahının dolar endeksini tekrar 100 seviyesinin üzerine çıkardığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550 seviyesinin direnç, 3,6600 ve 3,6470 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirtiyor.

Avrupa'daki siyasi riskler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve attığı adımların piyasalarda tedirginlik yarattığı belirtiliyor.

Altının gramı 147 liraya yükseldi (Çeyrek altın ne kadar?)

Altının gram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 147,5 liraya çıktı. Çeyrek altın 241 liradan satılıyor.

 

Altın fiyatları yükseldi.



Altının gram fiyatı, dün 143,95 lira ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gerilemesinin ardından gelen alışlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,8 artışla 146,1 liradan tamamladı.



Bugün küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle dolar kurundaki artışa paralel güne yükselişle başlayan gram altın, yüzde 1 artışla 147,5 liradan alıcı buluyor. 



ÇEYREK 240 LİRAYI AŞTI

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor. 



Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,3 yükselişle 1.235 dolardan tamamlamasının ardından bugün 1.233 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

 



TAGS: döviz, haber
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