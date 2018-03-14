Dolar, Sterlin, Euro bugün kaç lira? Döviz kurları 14 Mart

Dün 3,86'yı aşarak Kasım 2017'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan dolar, yeni güne sakin başlarken euro ise 4,80 TL'yi aşarak rekorunu tazeledi.

Dolar kuru bu sabah saat 07:30'da 3.8696 TL'den el değiştiriyor. Euro/ TL ise dün 4.75 seviyesini aşmasının ardından bugüne de yükselişle başladı 4.80 TL'yi aşarak 4.8039 ile rekor kırdı.

"TL'DEKİ DÜŞÜŞÜN BİRÇOK NEDENİ VAR"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Gelişmekte olan piyasalarda hafif olumsuz bir hava var. Ancak TL piyasalarına bakınca bu olumsuzluğun daha kuvvetli yansıdığını görüyoruz. Bu her geçen gün bir trend halini alıyor. Bu hususta ne etkili derseniz tek bir neden gösteremeyiz" dedi ve ekledi:

" Afrin operasyonunda kritik noktalara gelinmiş olması, TBMM'de yasalaşan ittifak yasasına ilişkin endişeler, yüksek enflasyon yüksek cari açık... Her biri tek başına değil ama bunların bir araya gelmesi yabancı algısının bozulmasına yol açmış olabilir. Bono piyasasındaki satış baskısı özellikle de yabancıların ağırlıklı olduğu satışlar endişe verici ve yakından izlenmeli."