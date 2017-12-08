Dolar ve euro sert düştü! 8 Aralık 2017 dolar-euro fiyatları

Dolar kuru dünkü açılışın ardından bir miktar artışla birlikte 3,86 seviyelerindeydi. Dolar bugüne sakin seyirde başladı. Öğle saatlerinde ise düşmeye başladı. Şu dakikalarda dolar 3,84 seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise 4,51 seviyesine geriledi.

Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentisi ve risk algısının azaldığı izlenimiyle dolar fiyatları, yatay bir seyir izledi. 3,97 sevilerinden dönen dolar Merkez Bankasının faiz artıracağı beklentisiyle düşmeye başladı. Açılışta 3,85 seviyesinde olan dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

TCMB'den faiz artırım beklentileri ve başta ABD'de devam eden dava kaynaklı olmak üzere Türkiye'ye yönelik risk algısının azalmasıyla hafta başından bu yana aşağı yönlü bir eğilim izleyen dolar/TL bu sabah güne 3.85 seviyesinden başladı.

Hafta başında 3.94'lü seviyelerde bulunan dolar/TL'de yönünü aşağı çevirdi. Dün saat 17.37'de 3.8477/3.8490 seviyesinde olan dolar/TL, saat 3, 84 seviyesine gerilerken euro da sert düştü. Geçen haftalarda rekor üstüne rekor tazeleyen ve 4,70'in üstüne çıkan euro 4,51 seviyesine geriledi.

EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI: Bankacılar ABD'de devam eden dava sürecinde bir çok gelişmenin yaşandığının ayrıca enflasyonun tepe noktasını görmesi nedeniyle piyasa fiyatlamaları açısından şimdilik "en kötünün geride" kalmış olabileceğini belirtiyor.

Saat 15.00 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum şöyle:

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK: Yurt içinde bugün saat 14.30'da TCMB'nin haftalık verileri ve saat 17.30'da Kasım ayı Hazine nakit dengesi açıklanacak. Yurt dışında ise saat 10.00'da Almanya sanayi üretimi, saat 13.00'te Euro bölgesi GSYH, saat 16.30'da ise ABD işsizlik maaş başvuruları açıklanacak.