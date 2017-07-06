Dolar ve Euro tavan yaptı!

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.6363 liraya kadar çıkarken, euro 4.1356 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine yaklaştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dolar ve euro yükseliyor.

Lirayı, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, bölgesel jeopolitik risklerin de etkilediğine dikkat çeken piyasa analistleri, özellikle Suriye ve Katar'a ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin bölgeye yakınlığı nedeniyle lira üzerinde satış baskısını ağırlaştırdığına dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST 100) 101 bin 300 puanı da aşarak, 101 bin 309 puan ile yeni rekor düzeye tırmandı.

BİST 100 Endeksi, 4 Temmuz Salı günü 101 bin 220 puan ile gün içi rekoru ve 101 bin 208 puan ile kapanış rekoru kırmıştı.