Dolar 'Yellen' sonrası Eylül'den beri gördüğü en düşük seviyede

Dolar, Fed Başkanı Janet Yellen'ın enflasyona ilişkin yorumlarının faiz oranlarının gidişatına yönelik beklentileri düşürmesinin ardından tüm G-10 paraları karşısında değer kaybetti.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Yellen'ın ABD Kongresi'ne Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "enflasyonun sıkılaşan kaynak kullanımına ne zaman ve nasıl tepki vereceği konusunda belirsizlik mevcut" ifadesini kullanmasının ardından Eylül ayından bu yana olan en düşük seviyesine indi. Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta düzenleyeceği toplantıda şahin sinyaller verebileceği beklentileriyle kazançların başını çekti. Sterlin de İngiltere Merkez Bankası yetkilisi Ian McCafferty'nin The Times ile yaptığı röportajda parasal gevşeme politikasından çıkmanın hızlı gerçekleşmesini tercih ettiğini öne sürmesinin ardından yükselişe geçti.



Toronto'da Canadian Imperial Bank of Commerce ile çalışan üst düzey makro stratejist Bipan Rai, "Yellen, tutumunu hafifçe güvercinleştirdi, bu da son zamanlardaki yumuşak enflasyon okumalarını göz önünde bulundurursak, mantıklı" dedi ve "Bu, doların defansif bir şekilde işlem görmesinin gerektiğini ima ediyor ve ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri, yakın dönemde yüzde 2.40'ın üzerine çıkmakta büyük ihtimalle zorluk çekecek gibi görünüyor"



Bloomberg Dolar Spot Endeksi, dört gün üst üste düştü. 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi, Çarşamba günü dört baz puan düştükten sonra Perşembe günü bir baz puan daha düştü.