Dolar yine o seviyeye çıktı

Dolar/TL dün 3.66 seviyelerine kadar inerken güne 3.69-3.70 bandında başladı. Euro ise 4 TL’nin altındaki seyrini sürdürüyor. Euro, TL 3,9640/ 3,9691 seviyesinde işlem görüyor. Sterlin, ise TL 4,6177 / 4,6215 seviyesinde işlem görüyor

Kapalıçarşı’da gram altın 145 TL’den, çeyrek altın 239 TL’den, yarım altın 479 TL’den, tam altın ise 955 TL’den alıcısını bulacak.Küresel piyasalarda ise yatırımcılar arasında ekonomik ve siyasi endişelerin devam etmesi nedeniyle Asya hisse senetleri ve euroya olan talep bugün düşerken,yatırımcılar güvenli liman olan yene yöneldiler. Ayrıca Çin’in döviz rezervinin üst üste yedinci ay düştüğüne dair beklentiler de piyasalardaki tedirginliği artırdı. Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.15 gerilerken, Japon Nikkei endeksi güçlenen yenin etkisiyle beraber yüzde 0.45 düştü.

ÇİN’İN DÖVİZ REZERVİNDE BÜYÜK ERİME

Çin’de ise hisseler döviz rezervlerinin düştüğünü göstermesi beklenen veri öncesinde yatay bir seyir izlerken, rezervlerin üst üste yedinci ay düşerek 10.5 milyar dolarlık gerilemeyle Ocak ayında 3 trilyon dolara indiğinin görülmesi bekleniyor. Fakat bazı ekonomistler, ülke dışına para çıkarılması konusundaki sıkı düzenlemeler dolayısıyla döviz rezervinin aslında artmış olabileceğine de ihtimal verirken, zayıf doların da bunda etkisi olabileceği belirtiliyor.

Bunlara rağmen, Çin’in şu an 3 trilyon dolar olan döviz rezervlerini nasıl hızlı erittiğine dair endişeler devam ediyor.