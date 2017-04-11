Dolarda düşüş devam ediyor

Referandum öncesi sakin bir seyir izleyen dolar/TL sabah saatlerinde 3.72-3.73 bandında seyrediyordu. Dolar/TL öğle saatlerinde 3.71'in altına indi.

Piyasalarda küresel bazda jeopolitik riskler izlenirken, yurtiçinde bugün cari açık verisi takip edilecek. Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi son haftaya girilirken dolar/TL’de şimdilik sakin bir seyir söz konusu. Bir bankacı dolar/TL’nin bugün de 3.70-3.75 bandında hareket edebileceğini söyleyerek, “İçeride cari açık verisi izlenecek, yurt dışında ise Almanya’da açıklanacak ZEW endeksi paritede hareketlilik yaratabilir. Bir yandan Fransa’daki seçimler, ABD-Suriye konusu ve Kuzey Kore’ye dair endişelerin piyasalarda hissedildiği görülüyor” dedi.

İŞTE KURDA SON DURUM

Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra Cuma gününü 3.73 civarında tamamlamıştı. Dün saat 1739’da 3.7242/3.7260 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0849’da 3.7286/3.7315 seviyesinden işlem görüyor. Dün aynı saatte 3.8348/3.8365 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8374/3.8386, 3.9449/3.9467 seviyesindeki euro/TL 3.9467/3.9483 seviyesindeydi.