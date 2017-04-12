Dolarda rüzgar tersine döndü!

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,69'un altına geriledi. Euro 3,91'in üzerinde hareket ediyor. Sterlin ise güne TL 4,60/ 4,61 cibvarında başladı

Referanduma kısa bir süre kala dolar/TL'de küresel jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar izlenmeye devam edilirken gelişmekte olan ülke para birimi genelindeki iyimserlikle kurda sınırlı aşağı yön sürüyor.



Bankalararası piyasada dolar 3,69'un altına geriledi. Euro 3,91'in üzerinde hareket ediyor.



Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi dolar/TL'de sakin seyir dikkat çekiyor. Kur geçen hafta 3,75'in üzerine kadar çıkmıştı.

Analistler, azalan dolar talebiyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlendiğini belirterek, bu durumdan en fazla Güney Afrika randı, Güney Kore wonu ve Türk lirasının pozitif yönde etkilendiğini ifade etti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, Kuzey Kore ve Çin'e verdiği mesajların küresel piyasalarda risk iştahı azalttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini kaydetti.



Analistler,teknik açıdan dolar/TL'nin 3,7340 seviyesinin önemli direnç, 3,6570 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.