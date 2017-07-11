Dolar/TL güne yükselişle başladı

Geçen hafta gelişen piyasalardaki satışlara paralel olarak yükselişe geçen, dün de 3.60-3.61 seviyelerinde dalgalanan kur yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL saat 09:10 itibariyle 3.6204'ten işlem gördü.



Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan yolladığı notta bugün kurda stabil seyir olabileceğini öngördü.





Erkan, "TL üzerinde iç kaynaklı olarak baskı kuran, geçtiğimiz hafta TCMB ve ekonomi yönetiminin bankalarla görüşmelerinin endişelerinin de hafiflemesiyle TL haftanın ilk gününde değer kazandı ve kur 3,61 seviyesine doğru indi. Stabil seyir beklediğimiz bugünde de 3,61 altında kapanışlar gerçekleşmesi yarınki Yellen konuşması öncesinde TL açısından olumlu bir teknik görünüme işaret edecektir. Aşağıda destek 3,58, yukarıda bariyer ise 3,64 seviyeleridir" yorumunu yaptı.



San Francisco Fed Başkanı John Williams dün akşamki konuşmasında bilanço normalizasyonuna bu yıl başlamanın mantıklı olduğunu belirtti.

Yurtiçinde bugün önemli bir veri akışı yok, ABD'de toptan eşya satışları verisi öne çıkıyor.



Piyasalar için yarın akşam Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları önemli olacak. Türkiye saatiyle 17:00'de konuşmasıb beklenen Yellen'in para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek.



Bu akşam saatlerinde Fed yöneticilerinden Lael Brainard'ın da konuşması bekleniyor.