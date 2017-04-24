Donald Trump merakla beklenen açıklamayı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump 1915 olaylarına ilişkin merakla beklenen açıklamayı yaptı. Trump kendisinden önceki başkan Obama gibi 'soykırım' demeyerek, 'Meds Yeghern' (Büyük Felaket) ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonraki ilk 24 Nisan açıklamasını yaptı. Trump, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklamada, ‘soykırım’ ifadelerini kullanmadı.

Beyaz Saray'ın her sene 1915 olaylarının yıldönümü vesilesiyle yayımladığı açıklamada, son senelerde olduğu gibi bu yıl da ‘soykırım' ifadesini kullanmaması bekleniyordu.

İşte yapılan açıklamanın yazılı metni…

OBAMA “MEDS YEGHERN” DİYORDU

Trump'tan önce iki dönem boyunca başkanlık yapan Obama, seçim kampanyasında 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyacağına dair söz vermesine karşın, görev başında farklı bir tutum izlemişti. Obama, başkanlık yaptığı yıllardaki 24 Nisan açıklamalarında “soykırım” sözü yerine, Ermenice “büyük felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi ABD Başkanı olan George W. Bush da “soykırım” dememişti. Bush da görev yaptığı iki dönemdeki açıklamalarında, “soykırım” yerine, “tarihin en büyük trajedilerinden biri” ya da “20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri” gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişti.