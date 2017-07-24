Dördüncü kattan düşerek öldü

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün aksam, saat 22:30 sıralarında Girne’de Oscar Otel Bölgesinde, Reyhanlı Sokak üzerinde bulunan, Lordos Apt E Blokta 4. Katta kalmakta olan 37 yaşındaki Hakan Büyüktosun , evinin balkonundan henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı aşağıya beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Hakan Büyüktosun kaldırıldığı Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.