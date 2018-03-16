Dördünüz bir, ben tek

Yerel seçim için zil çaldı…

Adaylar bir bir ortaya çıkıyor.

Mevcut başkanların neredeyse tamamı yeniden aday…

UBP mevcut Başkanların yeniden aday olması

için karar aldı.

CTP de öyle.

DP’nin elinde elle tutulur tek başkan Tatlısu’da…

HP’nin ne yapacağını bilmiyoruz.

“Ülke yönetimine” talip olan HP’nin yerel seçimlere yönelik bir hazırlığı yok.

28 başkan…

200 civarı Meclis üyesi…

300’ün üzerinde muhtar…

Bin civarı aza…

Bunların tamamını çıkaracak iki parti var…

Köy köy…

Mahalle mahalle…

Bir UBP…

Bir de CTP…

Gerisi mümkün değil.

TDP, belediye meclis üyesi çıkarmayı başarı saydı, Lefkoşa dışında…

UBP’yi güçlü yapar..

Örgütlü olan…

Sandık bazında gücü olan iki parti var…

Dediğim gibi…

UBP ve CTP…

Şimdi, dörtlü koalisyon var ya…

Ortaya da “ittifak” söylemi atıldı…

Neymiş?

CTP, hükümetteki diğer partilerle ittifak yapacakmış…

Lefkoşa’da TDP adayı…

Mağusa’da DP adayı…

Girne’de DP adayı…

Bazı bölgelerde başka bağımsız adayları destekleyecek…

Mantıklı mı?

Nerden baktığınıza bağlı…

Bana göre parti iseniz…

Kitle partisi iseniz…

DP’nin yıllarca düştüğü hataya düşmeyeceksiniz…

Her seçimde başka bir proje…

Adayınızı çıkarırsınız…

Kazanır, ya da kaybedersiniz…

Bu kadar…

Ötesi, UBP’yi ülkenin tek büyük Partisi yapar…

Zaten genel seçimden zaferle çıkan…

Ama koalisyon dışı kalan UBP…

Yerel seçimlerle daha da güçlenir…

Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, siyaseti hallaç pamuğu gibi atar…

Harmancı, Mağusa- Girne kurbanı

CTP içerisinde Lefkoşa için Mehmet Harmancı isminin desteklenmesini düşünenlerin sayısı hayli fazla.

Harmancı da bu ittifaka sıcak bakmakta…

Defa defa da bunu dillendirdi.

Ancak…

CTP yönetimi açısından bir sorun var…

Lefkoşa’da Harmancı’nın desteklenmesi demek…

Aslında TDP ile seçim ittifakı demek…

Peki ya DP?

Hükümet içerisinde TDP ile ittifak yapıp, DP’yi yok mu sayacaksınız….

DP, Mağusa’da İsmail Arter…

Girne’de Nidai Güngördü’nü destekleyecek.

Bağımsız bu iki aday, DP desteği ile seçilmişti.

Yeniden bağımsız aday olacaklar.

Yeniden DP desteği istiyorlar…

Şimdi CTP bir seçim yapacak…

Lefkoşa’da Harmancı’ya verilecek destek…

Mağusa ve Girne’de de ittifak demek.

Başbakan Tufan Erhürman, bunun hükümet krizi anlamına geldiğini biliyor.

TDP ile uzlaş…

DP’yi reddet…

Bu tabloda CTP yerel seçimlerde kendi yolunu yürüyecek.

Aday adayları ortada…

27 belediyede…

İnönü hariç…

CTP kendi Amblemi ile katılacak seçime…

Zaten yarısı CTP’li ve başarılı…

Erk gündemden düştü, ibre Olguner’den yana

CTP’den başladık, devam edelim.

Lefkoşa için aday kim olacak?

Soru bu…

Kutlay Erk aday olduğunu açıkladı ve partiye de başvuru yaptı.

İlgi görmedi.

“Kaybeden eski adayların aday yapılmaması” eğilimi bir yana…

Özellikle gençlik örgütü Erk ismine sıcak bakmadı.

CTP’de “aday olmak isteyen” bir diğer isim Onur Olguner…

5 yıldır bu seçime hazırlanıyor.

“Ya şimdi aday olurum, ya da belediye meclis üyesi adayı da olmam” görüşünde…

“Eve giderim” diyor yani…

Olguner’in aday olması noktasına da adı konulmamış bir uzlaşı var.

Öyle görünüyor ki…

CTP’nin Lefkoşa adayı Olguner…



Benli’nin rakibi Akyön

Gönyeli için UBP adayı merak ediliyordu…

Hüseyin Amcaoğlu ismi öne çıktı.

Amcaoğlu bu konuda ciddi baskı da gördü.

İlk ne dediyse, son gün de onu dedi:

“Gönyeli’de Amcaoğlu ailesi dışında da aday çıkabilir. Biz de her türlü desteğimizi veririz…”

İşte o aranan isim bulundu.

Mustafa Akyön.

Yıllardır turizm sektörü içerisinde.

Hentbol Federasyonu Başkanı…

UBP içerisinde yetişmiş…

Gönyeli sevdalısı.

Haliyle, UBP için iyi bir aday…

Akyön ismi Gönyeli için de önemli ve bilinen bir soy isim…

Baba Rüstem Akyön de yıllardır en üst düzeyde topluma hizmet vermekte…

Benli’nin rakibi merak ediliyordu…

Artık isim belli…

Başarılar Mustafa Akyön…