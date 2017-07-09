Dört 4’lük zafer: 4-1

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Necmi Bulut, Kerem Eran

Çanakkale: Umut, Oğuzhan, Ahmet, Yunus, Uvanç (65’Ramadan), Salih, Selçuk, Kaan (86’Özmen), Ali, Mehmet (82’Hakan), Utku

Ortaköy: Teysir, Emrah, Fuat, Erdem, Semih, Gürkan, Hakkı, Yankı, Hüseyin Şevki (53’Sezgin), Hüseyin Akkurt (46’Berk Göksoylu-74’Berk Sadrettin), Asaf

Goller: 30’ ve 50’ Selçuk Sergeç, 58’ ve 61’ Uvanç Recaioğlu (Çanakkale), 68’Semih Çağlar (Ortaköy)

BTM Ligi Play-off yarı final maçında Çanakkale Ortaköy’ü 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Yeşil beyazlılar önümüzdeki hafta finalde Yıldırım ile karşılaşacak ve 1. Lig vizesi arayacak.

5.dakikada gelişen Ortaköy atağında Fuat’ın uzak mesafeden vuruşu az farkla dışarıya gitti. 13. dakikada Kaan Güder’in vuruşu Teysir’de kaldı.

20. dakikada Uvanç’ın pasında Kaan’ın vuruşu dışarıya gitti. 22. dakikada soldan gelişen Ortaköy atağında Hüseyin Şevki’nin dar açıdan vuruşu az farkla dışarıya gitti.

23. dakikada Uvanç’ın ortasında Yankı’nın ters vuruşu direği sıyırarak dışarıya gitti.

30. dakikada Yunus’un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Selçuk Sergeç’in düzgün vuruşu filelere gitti ve Çanakkale 1-0 öne geçti.

42. dakikada Ortaköy’den Hüseyin Akkurt’un frikik vuruşunu kaleci Umut çeldi. İlk devreyi Çanakkale 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada ani gelişen Çanakkale atağında Selçuk kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda akıllı vurdu ve skoru 2-0’a taşıdı.

58. dakikada topla buluşan Uvanç, rakiplerinden sıyrıldı, düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı. 59. dakikada Fuat’ın ceza sahası dışından vuruşu az farkla dışarıya gitti.

61. dakikada savunma arkasına yaptığı koşu sonrasında topla buluşan Uvanç, kaleci Teysir’i de çalımlayıp topu filelere gönderdi (4-0).

68. dakikada gelişen Ortaköy atağında Yankı’nın pasında Semih topu filelere gönderdi (4-1). 76. dakikada ani gelişen Çanakkale kontratağında Selçuk’un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu dışarıya gitti.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Çanakkale maçı 4-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Yeşil beyazlılar önümüzdeki hafta finalde Yıldırım ile karşılaşacak ve 1. Lig vizesi arayacak.