Dört Arap ülkesinden Katar'a yeni ambargo

Katar'a ambargo uygulan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), daha önce açıkladıkları terör listesine 9 kurum ve 9 kişiyi daha ekledi.

Mısır Haber Ajansı MENA'ya göre, söz konusu 4 ülke yayınladıkları ortak bildiriyle, "terörle mücadele ve terörün kaynağını kurutma çabası çerçevesinde Katar'la doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan 9 kurum ve kişiyi terör listesine aldığını" duyurdu.

Terör listesine alınan ve Libya ile Yemen'e bağlı olduğu ifade edilen kurumların başında Bingazi Devrimciler Şura Konseyi, Libya "Nebe" uydu kanalı ve Yemenli hayır kuruluşlarının, 3'ü Katar diğerleri Kuveyt, Yemen ve Libya uyruklu olan kişiler arasında ise Kuveytli dinadamı Hamid bin Abdullah el-Ali'nin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Katar'ın "terörle mücadele kanununda" yaptığı düzenlemenin kendisinden beklenen adımlar olduğu ancak yeterli gelmediği kaydedildi.

Söz konusu 4 ülke 9 Haziran'da yayınladığı ortak bildiriyle, Katar tarafından desteklenen 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu gerekçesiyle "terör listesine" alındığını açıklamıştı.

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani 20 Temmuz'da, "teröristlerin, terör suçlarının, terör yapılanmalarının tanımı ve terör finansmanı ile mal varlıklarının dondurulması konularını kapsayan terörle mücadele hakkındaki bazı kanunların değiştirilmesini" öngören kararname yayımlamıştı.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.