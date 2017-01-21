Dört dakikalık kraliçe herkesten rol çaldı

Güzellik kraliçesi tacı da unvanı da kısacık zamanda elinden gitmişti, galada tüm dikkatler ona yöneldi.

İki yıl önce yanlışlıkla Kainat Güzeli ilan edildikten sonra dikkat çeken 2014 Kolombiya Güzeli Ariadna Gutierrez katıldığı galada başrol oyuncularından bile rol çaldı.

23 yaşındaki Gutierrez, xXx: The Return Of Xander Cage adlı filmin Los Angeles'taki Chinise Theater'da yapılan galasının konuklarındandı

Gala için derin yırtmaçlı kırmızı bir kıyafet tercih eden Ariadna Gutierrez, bütün bakışları da üzerinde topladı.

Bir ara elbisesinin yırtmacıyla ilgili bir sorun yaşayan Gutierrez, yine de daha kötü bir sürprizle karşılaşmadan kırmızı halı geçişini tamamladı.

2014 yılında Kolombiya Güzeli olarak taç giyen Ariadna Gutierrez, bir yıl sonra ülkesini Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasında temsil etti.

O yarışmanın da iddialı adayları arasında yer alan Gutierrez finale kaldı. Sonuçlar açıklanırken Kainat Güzeli olarak adı anons edildi.

Ancak dört dakika sonra yanlış anons yapıldığı belirtilerek Gutierrez'in tacı da unvanı da Filipinler Güzeli'ne verildi.

Genç kadın bu durumun kendisi açısından küçük düşürücü olduğunu söylemişti.