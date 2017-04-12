Dortmund saldırısı sonrası iki yazı inceleniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde dün oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi sarı-siyahlı takım otobüsüne yönelik yapılan saldırıya ilişkin soruşturmayı Almanya Federal Başsavcılığı üstlendi. Olay yerinde bulunan iki yazı polis tarafından inceleniyor.

Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Alman ekibinin takım otobüsüne yönelik saldırı konusunda soruşturma başlatıldığı ve bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapılacağı ifade edildi.



Alman Haber Ajansı'nın (DPA) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, polisin olay yerinde bulunan yazının ardından aşırı sol grubun eylemi üstlendiğine ilişkin ikinci bir yazıyı daha incelediği belirtildi.



Olay yerinde bulunan yazıda, aralık ayında Berlin’deki terör saldırısına ve Almanya’nın Suriye’de DAEŞ’e karşı kullandığı Tornado uçaklarına işaret edildiği bilgisi verildi.



Olayın şiddet yanlısı taraftarlar veya şantaj yapmak isteyenler tarafından da işlenmiş olabileceği, Almanca yazılan ve herhangi bir imza taşımayan notun, gerçek olup olmadığının inceleneceği de paylaşıldı.



DORTMUNDLULARDAN TARAFTAR DAYANIŞMASI



Dortmundlular saldırıdan sonra Monacolu taraftarlar için kalacak yer organize ederek dayanışma örneği gösterdi.



Borussia Dortmund-Monaco maçının ertelenmesinin ardından internet üzerinden #bedforawayfans etiketiyle yapılan çağrı üzerine birçok gönüllü kapılarını Fransız taraftarlar için açtı.



BAYERN MÜNİH MAÇI ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMİ



Dortmund takım otobüsüne yapılan saldırıdan sonra polisin, bu akşam Münih’te oynanacak Bayern Münih-Real Madrid karşılaşması kapsamındaki güvenlik önlemleri tekrar gözden geçirdiği ifade edildi.



Münih polisinden yapılan açıklamada, yetkililerin güvenlik konseptini yeniden değerlendirdiği ve Dortmund polisi ile temasta bulunulduğu kaydedildi.



İSPANYOL FUTBOLCU YARALANDI



Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı yapılmış ve karşılaşma bugün TSİ 19.45'e ertelenmişti. Saldırıda Alman ekibinin İspanyol futbolcusu Marc Bartra yaralanmış ve dün gece ameliyata alınmıştı.