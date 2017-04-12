Dortmund saldırısında flaş gelişme!

Borussia Dortmund'a yönelik bombalı saldırıda iki şüphe araştırılıyor. Alman Focus dergisi, Salı akşamı Borussia Dortmund futbol takımının oyuncularını taşıyan otobüsünü hedef alan saldırıları Anti-Faşist Cephenin üstlendiğini belirten bir mektup yayınlandığını yazdı. Bir diğer iddia ise saldırıyı DEAŞ'ın düzenlediği yönünde... Otobüse yönelik saldırıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Focus, savcıların faşizm karşıtı bir web sitesinde yayınlanan mektubu incelediğini, açıklamada saldırının "futbol kulübünün ırkçı ve Neo-Nazi taraftarlarına karşı yeterince önlem almadığı için" yapıldığının belirtildiğini öne sürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco çeyrek final mücadelesi ilk maçı öncesinde Alman takımının oyuncularını taşıyan otobüsün yakınında üç patlama meydana gelmişti. Patlamada, biri futbolcu iki kişi yaralandı. Sueddeutsche Zeitung gazetesi ise savcıların saldırıda "radikal İslamcı" bağlantısını incelediğini yazdı.

Gazetenin haberine göre, olay yeri yakınında bulunan mektupta saldırının Alman ordusunun Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlara destek vermesine karşılık olarak yapıldığı belirtiliyor.

Ancak gazete, mektubun savcıları yanıltmak için bırakılmış olabileceğine de dikkat çekti. Mektubun doğruluğu henüz kanıtlanmadı. Alman savcıların soruşturmayla ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan otobüse yönelik saldırıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.

BİR OYUNCU VE POLİS YARALANDI

Saldırıda Borussia Dortmund'un İspanyol oyuncusu Marc Barta ve otobüse eşlik eden motosikletli bir polis yaralandı. Barta el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi. Alman polisi, saldırının Borussia Dortmund takımını hedef aldığını ve "ciddi patlayıcılar" kullandıldığını açıkladı.

Saldırıda takım otobüsünün bazı camları kırıldı. Saldırının ardından açıklama yapan Alman polisi, olayla ilgili olarak yabancı plakalı bir aracı aradıklarını söyledi ve bugüne ertelenen maç için güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Alman ajansı DPA ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde 'ortada organize bir terör saldırısına dair bir işaret olmadığını' belirtti.