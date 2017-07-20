Dosyası boş çıktı

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta yaşayan Mahmut Miskin isimli vatandaş, elinde KKTC kimliği olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı’nda herhangi bir kaydının olmadığını savundu.

Kuzey Kıbrıs’ta 42 yıldan beridir yaşayan Miskin, bugüne kadar kendisine, Otonom Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği, Kıbrıs Türk Federe Devleti kimliği ve en son KKTC kimliği olmak üzere 3 tane kimlik verildiğini belirtti.

Doğum belgesi almak için İçişleri Bakanlığı’na gittiğini ifade eden Miskin, oradaki personelin kendisine, “Sistemde kaydınız yok, adınıza açılmış dosya boş” dediğini iddia etti. Emekli olmaya hazırlanan Miskin, “Elimde KKTC kimliği var, nasıl olur da benim kaydım olmaz” diyerek bu duruma tepki gösterdi.

“Bana 3 tane kimlik verdiler”

Mahmut Miskin yaşadıklarını şöyle anlattı, “Ben 1975 yılından beridir Kuzey Kıbrıs’ta yaşıyorum. Benim eşim Kıbrıslıdır. 1975’ten bugüne kadar Otonom Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği, Kıbrıs Türk Federe Devleti kimliği ve en son KKTC kimliği olmak üzere 3 tane kimlik verdiler. Ben 1980 yılında Türkiye’ye gidecektim. Pasaportumun süresini uzatmak için ilgili daireye gittiğimde uzatmadılar. O dönemin muhtarı araya girip işimi halletmişti. Ben Lefkoşa Türk Belediyesi’nde çalışıyordum. 2013 yılında yaşım dolduğu için emekli olacaktım. Sigorta yatırımlarım eksik olduğu için 2017 yılına kadar çalışmam lazımdı.

“Kaydın yok dediler”

Geçen ay doğum belgesi almak için İçişleri Bakanlığı’na gittim. Kimlik kartımı da gösterdim fakat bana istediğim belgeyi veremeyeceklerini söylediler. Sebebi ise kaydımın olmamasıymış. Bu dosyalar, bu evraklar nereye gidiyor? Kimse, sistemde benim kaydım neden yok diye ilgilenmedi. Devlet bana ev tahsis etti, seçimlerde oy kullandım, seferberlik görevi için Sivil Savunma’dan çağırıldım. Bunlara rağmen ben nasıl vatandaş değilim? Elimde KKTC kimliği var. Buna rağmen benim kaydım nasıl olur da bulunmuyor?”

Kaynak: DİYALOG