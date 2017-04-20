Döviz fiyatları ne kadar oldu? 20.04.2017

Altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ve dolar ne kadar oldu? 20 Nisan 2017 Perşembe Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar serbest piyasada 3,6690 liradan, euro 3,9390 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6690, euro 3,9390 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,6670 liradan alınan dolar 3,6690 liradan satılıyor. 3,9370 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,9390 lira olarak belirlendi. İngiliz Sterlini ise yükselişte, 4,6983 liradan işlem görüyor