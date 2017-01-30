Döviz haftaya nasıl başladı?

Dolar 3,86 liradan, euro 4,14 liradan, Sterlin 4.85 liradan haftaya başladı. Borsa da ise haftanın ilk gününe düşüş görüldü.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8620, euro 4,1420 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 3,8600 liradan alınan dolar 3,8620 liradan satılıyor. 4,1400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,1420 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8730 lira, euronun satış fiyatı ise 4,1470 lira olmuştu.

DOLAR SERT DÜŞTÜ ! 3.75 SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

Yeni haftaya 3.87 seviyesinden başlayan dolar fiyatları Merkez Bankası'nın adımlarıyla sert düştü. Kur 3.80 seviyesinin altını gördü.

Dolar fiyatları Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçti. Kur bu sabah güne 3.8750 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde gevşedi. Dolar/TL gün içerisinde en düşük 3.7995 seviyesini gördü. Dolar fiyatları saat 14.01 itibari ile 3.8060 seviyesinden işlem gördü.

Kur bu yıl ilk kez gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

TL bugün dolar karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kazancı ile işlem görürken benzer gelişmekte olan para birimlerinde ise genelde değer kaybı hakim.

TCMB'nin ortalama fonlama maliyetindeki 2 puanlık artışa dikkat çeken bankacılar eleştirilerin devam etmesine karşın TL faizinde dolaylı yoldan da olsa 2 puanlık artışın "ciddi bir faiz artışı" olduğunu belirttiler.

EURO DA GERİLİYOR

Euro/TL ise 4.1552 seviyesinde güne başladı. Kur en düşük 4.0635 seviyesini görürken saat 14.01 itibari ile 4.0675 seviyesinden işlem gördü.

DOLARDA 3.75 SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR

İntegral Menkul Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "S&P kararı sürpriz gibi görünse de zaten piyasalar üzerinde S&P’nin önemli bir etkisi bulunmuyordu. Fitch kararı ise beklenen bir gelişmeydi ve piyasalarda sürpriz etki yaratması geniş çevreler tarafından beklenmiyordu. Nitekim TL üzerinde ilk açılış olan Asya saatlerinde hemen hemen hiçbir etkisi olmadı" dedi.

Fitch konusunda belirsizliğin ortadan kalkmış olması, tahvil faizlerindeki gerileme ve borsadaki alımların kur tarafında da rahatlama getirdiğini belirten Turşucu, "Kur tarafında oynaklığın giderek azaldığını görmekteyiz. Bu olumlu bir gelişme. Önümüzdeki günlerde daha pozitif seyirler görülebilir. Dolar kurunda 3.85 seviyesinin altında seyirler oluşması durumunda 3.75 bölgesine düşme potansiyeli oluşabilir. Buna karşın 3.85 seviyesi üzerinde inatçı seyirlerin sürmesi zaman zaman 3.89-3.90 bölgesine ataklar görmemize neden olabilir" şeklinde ekledi.

FITCH KARARI PİYASALARDA ETKİ YARATMADI

Fitch, 2012 yılından bu yana yatırım yapılabilir seviyede tuttuğu Türkiye'nin kredi notunu ekonomik performans ile kurumların bağımsızlığını zayıflatan siyasi gelişmeler ve güvenlik durumunu gerekçe göstererek bir kademe düşürerek BB-'ye indirdi.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir düzeyde notu veren Fitch'in kararıyla Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeyde kredi notu kalmadı.

Fitch kararının beklenen bir gelişme olması nedeniyle piyasalarda etki yaratmadığını belirten bankacılar S&P kararının ise sürpriz olduğunu söylediler.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü otoritelerin enflasyon ve TL'de değer kaybı yaratan baskıları sınırlama gücünün azaldığını gerekçe göstererek durağandan negatife düşürdü.

FED TOPLANTISI TAKİP EDİLECEK

Dolar endeksi, ABD'de ekonominin tahmin edilenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren veriler üzerine tahvil getirilerinin düşmesinin etkisiyle bir haftanın zirvesinden geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sınırlamaları ve ticaret konusunda koruyucu bir tutum takınabileceğine dair gelişmelerin yanında Japonya ve İngiltere merkez bankaları ile Fed'in bu hafta yapacağı toplantılara gözler çevrilecek.

BIGPARA | IHA