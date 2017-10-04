Döviz ne kadar?

Hafta başından itibaren daha sakin bir seyir izleyen dolar/TL yeni güne 3,5640 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 4,1930'dan işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 4,7259/4,7275seviyesinde başladı

Dün güne 3,57 liradan başlayan dolar, eylül ayı enflasyonunun yüzde 11'i aşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz söylemlerinin ardından 3,59 liranın üzerine çıktı. Akşam saatlerinde yeniden yönünü aşağı çevirerek 3,56 liraya kadar inen dolar/TL yeni güne 3,5640 seviyesinden başladı.

Euro/TL ise dün gün içerisinde 4,22 lirayı aşarak rekor kırdı, sonrasında 4,19 liraya döndü. Euro/TL'de bu sabah da 4,1930 seviyesi takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI ile ABD’de açıklanacak özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, akşam saatlerinde Fed Başkanı Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi'nin yapacakları konuşmaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,55'in altında kapanışlar yaşanması durumunda 3,5250 ve 3,5150 seviyelerin destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.