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Döviz piyasası çalkalandı, borsa düşüyor

25/09/2017

Döviz piyasası çalkalandı, borsa düşüyor
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Başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun jeopolitik riskleri artırmasıyla dolar 3.51 liranın üzerinde tutunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta iki günlük toplantının ardından bilanço küçültmeye Ekim'de başlayacağını açıklamasının da etkisiyle 3.50 lirayı aşan dolar bugün ilk işlemlerde 3.5144 liraya kadar çıkarken, Almanya seçimlerinde aşırı sağın oylarını artırmasının etkisiyle zayıflayan euro da 4.17 liraya kadar indikten sonra toparlanarak yeniden 4.18 liranın üzerine çıktı.

 



TAGS: Dolar, Euro, Sterlin, döviz ne kadar
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