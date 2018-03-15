Döviz rekora koşuyor

Bankalararası piyasada dolar 3,87'nin üzerinde seyrediyor. Art arda rekorlar kıran euro/TL 4,80 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise güne 5,43 civarında başladı

Dün 3,88'i aşan dolar/TL bugün 3,87-3,88 bandında hareket ediyor.



Euro/TL'de art arda gelen rekorlar sonrası 4,80'in üzerinde hareket görülüyor. Euro dün 4,8115 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.



Piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki haftaki para politikası toplantısından başlayarak bu yıl üç kez faiz artırmasını bekliyor.



Doların başlıca para birimlerine karşı performansını ortaya koyan dolar endeksi 89,670 ile yatay seyrediyor.