Döviz vatandaşı çıldırttı

Her şeyin dövize endeksli olduğu ülkede TL’nin döviz karşısında sürekli değer kaybetmesi ve art arda gelen zamlar vatandaşı isyan noktasına getirdi.

Özlem ÇİMENDAL

Ülkede zam yapılmayan hemen hemen hiçbir şey kalmadığına dikkat çeken vatandaş, gelinen aşamada kimsenin dayanacak gücü kalmadığını vurguladı.

Art arda gelen zamlarla insanları eceliyle değil, açlıktan öleceğine dikkat çeken vatandaş, “marketten en küçük bir şeyler alsanız dahi ödediğiniz rakam 100 TL’nin altında olmuyor” dedi.

Vatandaş, sağlıklı bir ekonomik yapı oluşturulmadığı ve ekonomik bağımlılığın devam ettiği sürece ülke insanının yaşadığı mağduriyetin önlenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Her şeyin dövize endeksli olduğu KKTC’de dövizin yükselmesiyle birlikte gittikçe ağırlaşan ekonomik koşullar sokaktaki vatandaşı da bunalttı. Döviz arttıkça ürünlere gelen zamların da arttığına dikkat çeken vatandaş, “Kimsenin dayanacak gücü kalmadı artık. Zammın tek mağduru her zaman esnaf ve halk oluyor” dedi.

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