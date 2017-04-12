Döviz Yükseldi Altın Fiyatları Arttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’yi vurması ile Türkiye’de döviz kurlarında ani bir yükseliş yaşanırken altın fiyatları da arttı

YATIRAN KAZANDI: Altın fiyatları Türkiye’de 10 TL birden yükseldi, çeyrek altının satış fiyatı bazı semtlerde 250 TL’ye yükselirken bazı semtlerde 255 TL’ye kadar çıktı. KKTC’de ise dün itibarıyla bazı kuyumcularda çeyrek altın 260 TL’den satışa sunulurken bazı kuyumcularda 270 TL’den alıcı buldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) geçtiğimiz hafta Suriye’deki hava üstüne Tomahawk füzeleri ile askeri operasyon düzenlemesinin ardından Türkiye’de döviz kurları yükseldi, altın fiyatları arttı.

Piyasalara düşen Suriye ateşinden kazançlı çıkanlar altına yatırım yapanlar oldu.

Altın fiyatları Türkiye’de 10 TL birden yükseldi, çeyrek altının satış fiyatı bazı semtlerde 250 TL’ye yükselirken bazı semtlerde 255 TL’ye kadar çıktı.

KKTC’de ise dün itibari ile bazı kuyumcularda çeyrek altın 260 TL’den satışa sunulurken bazı kuyumcularda 270 TL’den alıcı buldu.

Duygu Alan'ın haberinin tamamı Havadis'te