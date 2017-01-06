Dövizde artış sürüyor

Türk Lirası’nın 2016 yılındaki değer kaybı terendi yeni yılda da devam etti. TL’ nin değer kaybında peş peşe yaşanan terör saldırıları da etkili oldu.

Yeni yılda piyasaların ilk işlem güğnü olan Pazartesi, yabancı par a birimleri TL karşısında değer kazanarak haftaya başladı.

TL’nin haftaya değer kaybı ile başlamasında yeni yıl gecesi İstanbul’da Reina gece kulübüne yapılan terörist saldırının da etkisi oldu.

Bugün ise Dolar ve Euro TL karşısında tarihi zirve yaptı. İzmirde dün akşam gerçekleşen terör saldırısının da etkisiyle Dolar güne tarihi zirve olan 3.63 ile başladı. Euro ise 3.83’ten alıcı bularak yeni bir zirveye imza attı.

KKTC’de özellikle gayımenkul fiyatlan dırılmasında baz alınan Sterlin de yükseliş trendini sürdürerek bu gün 2017’inin ilk zirvesini gördü. Sterlin bugün 4.49 TL’den alıcı buldu. Sterlin TL karşısındaki tarihi zirvesini ise 13 Eylül 2015’te 4.71 ile görmüştü.

Dövizin seyrinde etkili olan global bir gelişme ise bugün ABD’de açıklanması beklenen Tarım Dışı İstihtam verisi.

Ekonomi uzmanları beklentinin üzerinde gelecek bir verinin dövizdeki yükselişi kışkırtacağı görüşünde. ..Öte yandan TL’deki değer kaybı altın fiyatlarını da etkiledi. Altın da haftanın son iş günününe zirveyle girdi.

Altının gramı bugün 137 TL’yi geçerken çeyrek altın da 225 liranın üzerinde alıcı buldu. Cumhuriyet altının da bugün 915 TL oldu.