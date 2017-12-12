Dövizde son durum - 12 Aralık 2017

Euro/TL 4,52’nin üzerinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 5,1271 / 5,1297 civarında işlem götüyor

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın perşembe günü faiz artışına gideceği beklentisiyle sakin bir seyir izliyor.

Geçen hafta başında 3,94 seviyesinden hızlıca 3,84’e gerileyen dolar/TL haftayı 3,83 civarında tamamlamıştı. Kur, Fed ve TCMB faiz toplantılarının yapılacağı kritik haftaya yatay hareketle 3,83 seviyesinden başladı ve dün gün içinde 3,82-3,84 aralığında hareket etti.

Dolar/TL 3,8390 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL 4,52’nin üzerinde işlem görüyor.