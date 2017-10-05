Dövizde son durum | 5 Ekim 2017

Dün akşam saatlerinde 3,57 civarında işlem gören kur, Yellen’den para politikası hakkında açıklama gelmemesi sonrası yeni güne sakin başladı. Euro/TL, 4,20’nin üzerinde seyrediyor. Sterlin ise 4,7391 / 4,7411 seviyesinde işlem görüyor

Piyasaların yakından takip ettiği Fed Başkanı Janet Yellen‘ın dün akşamki konuşmasında para politikası hakkında açıklama yapmaması sonrası piyasalarda sakin seyir hakim.

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki son günlerde duraksayan yükseliş süreci ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken, dolar/TL hafta başından itibaren ise 3,59’un altında daha sakin bir seyir izliyor.

Dün akşam saatlerinde 3.5750 civarında işlem gören kur bu sabah ise güne 3.5740 seviyesinde başladı.

Euro/TL de 4,2090 aralığında işlem görüyor.