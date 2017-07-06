Dövizde son durum ( 6/7/2017)

Fed tutanakları sonrası dolar/TL 3,60'ın üzerinde seyrediyor.

Nisan ortasından beri 3,50 civarında dalgalandıktan sonra hafta başında yükselişe dolar/TL ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları ardından 3,60 üzerinde hareket ediyor.



Euro da 4,08'in üzerinde işlem görüyor.



Piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasaların takip edilecek.



Hafta başından beri ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yarattı. Dolar/TL dün 19 Mayıs'tan beri ilk kez 3,61'in üzerini gördü.



Fed toplantı tutanaklarında ABD'de faiz artışlarının gelecekte nasıl olacağına dair bir görüş birliği olmadığının görüldü.