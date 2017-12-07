Dövizde son durum | 7 Aralık 2017

Dolar kuru, dün gün boyu 3,85 civarında hareket etmesinin ardından, yeni güne de bu seviyeden başladı. Euro, 4,55’in üzerinde seyrediyor. Sterlin/TL ise 5,1674 / 5,1696 civarında başladı

Bir süredir zayıf Türk Lirası ile beraber yükselişlerin 3,98 seviyesine dek taşındığı dolar/TL’de bu hafta itibariyle geri çekilmelerin yaşandığı görülüyor.

Haftaya 3,94 seviyesinden başlayan ve bir günde 10 kuruş gerileyen dolar kurunda yatay seyir sürüyor. Dün gün boyu 3,85 civarında hareket eden kur yeni güne de bu seviyeden başladı.

Uzmanlar, TCMB’nin adımlarına bağlı olarak dolar/TL’de geri çekilmenin sürebileceğini belirtiyor.

Euro, ise 4,55’in üzerinde seyrediyor.