HABER KIBRIS

Dövizde Son Durum!

14/04/2017

Dövizde Son Durum!
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Bankalararası piyasada dolar/TL 3,67'nin üzerinde seyrediyor. Euro 3,89-3,90 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise 4,60 civarında seyrediyor

Referandum öncesi son işlem gününde küresel piyasaların büyük bölümünün kapalı olması nedeniyle düşük hacimli seyir gözleniyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,67'nin üzerinde seyrediyor. Euro 3,89-3,90 civarında hareket ediyor.

Dün sabah saatlerinde 3.6429'a kadar gerileyen kur trendi koruyamayarak yeniden 3.67'li seviyelere yükselmişti.

Kurun seyrinde referandum sonrası çıkacak tablo etkili olacak.



TAGS: dolar, döviz, haber, kıbrıs
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