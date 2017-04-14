Dövizde Son Durum!
14/04/2017
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,67'nin üzerinde seyrediyor. Euro 3,89-3,90 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise 4,60 civarında seyrediyor
Referandum öncesi son işlem gününde küresel piyasaların büyük bölümünün kapalı olması nedeniyle düşük hacimli seyir gözleniyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,67'nin üzerinde seyrediyor. Euro 3,89-3,90 civarında hareket ediyor.
Dün sabah saatlerinde 3.6429'a kadar gerileyen kur trendi koruyamayarak yeniden 3.67'li seviyelere yükselmişti.
Kurun seyrinde referandum sonrası çıkacak tablo etkili olacak.