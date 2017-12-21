Dövizde son durum!
Dolar kuru, yeni güne yatay hareketle 3,82 seviyesinde başladı.Euro ise 4,55'in üzerinde işlem görüyor. Sterlin ise güne 5,1239 / 5,1273 civarında başladı.
21/12/2017
Küresel piyasalar yılın sonuna doğru nispeten sakin bir döneme girerken, dolar kuru sakin bir seyir izliyor. Zayıf veri akışından da destek bulan dolar/TL son iki gündür 3,82-3,84 dar bandında hareket etti.
Yeni güne başlarken kur, yatay hareketle 3,83 civarında işlem görüyor.
Euro ise 4,55'in üzerinde işlem görüyor.