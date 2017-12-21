HABER KIBRIS

Dövizde son durum!

Dolar kuru, yeni güne yatay hareketle 3,82 seviyesinde başladı.Euro ise 4,55'in üzerinde işlem görüyor. Sterlin ise güne 5,1239 / 5,1273 civarında başladı.

21/12/2017

Dövizde son durum!
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Küresel piyasalar yılın sonuna doğru nispeten sakin bir döneme girerken, dolar kuru sakin bir seyir izliyor. Zayıf veri akışından da destek bulan dolar/TL son iki gündür 3,82-3,84 dar bandında hareket etti.

Yeni güne başlarken kur, yatay hareketle 3,83 civarında işlem görüyor.

Euro ise 4,55'in üzerinde işlem görüyor.



TAGS: döviz, sterlin, euro, dolar, haber, kıbrıs
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