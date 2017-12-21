Dövizde son durum!

Küresel piyasalar yılın sonuna doğru nispeten sakin bir döneme girerken, dolar kuru sakin bir seyir izliyor. Zayıf veri akışından da destek bulan dolar/TL son iki gündür 3,82-3,84 dar bandında hareket etti.



Yeni güne başlarken kur, yatay hareketle 3,83 civarında işlem görüyor.

Euro ise 4,55'in üzerinde işlem görüyor.