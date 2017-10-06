Dövizde son durum! 6 Ekim 2017

Dolar/TL dün sakin bir seyir izlemesinin ardından bugün uluslararası piyasalarda yeni güne yükselişle başladı. Dün günü 3.5680’den kapatan kur, bu sabah uluslararası piyasalarda saat 08.00’da 3.5892’den işlem görüyor.

Gün içinde dün yatay bir seyir izleyen ve en düşük 3.5665’i görmesinin ardından 3.57 seviyesinde dengelenen dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasalarda saat 08.00’da 3.5892 seviyesinde yer alıyor. Dolar, dün günü 3.5680’den tamamlamıştı.

Euro/TL 4.1998, euro/dolar ise 1.1700 seviyesinde yer alıyor. Brent petrol 56.92, altının ons fiyatı da 1268.03 dolardan işlem görüyor.

Bankacılar, Yellen sonrası piyasalarda bir sonraki yön belirleyebilecek gelişmeyi cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu olarak gördüklerini belirttiler. Dünkü ABD verileri ise beklentilerden iyi geldi.