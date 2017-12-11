Dövizde son rakamlar | 11 Aralık 2017
11/12/2017
Dolar kuru, TCMB’nin faiz kararının geleceği kritik haftaya düşüşle başladı. Euro 4,5120 seviyesinde yer alıyor. Sterlin ise güne 5,1361/5,1384 civarında başladı.
Dolar kuru, haftanın ilk işlem gününe 3,82 seviyesinde başladı.
TCMB’nin faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle geçen hafta gerileyen dolar/TL, 3.94 seviyesinden 3.8270’e kadar indi ve haftayı yüzde 2,4’lük düşüşle 3,83 liradan tamamladı.
Dolar/TL bu sabah 3,82’nin üzerinde işlem görüyor.
Euro ise 4,5120 seviyesinde yer alıyor.