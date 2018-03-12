Dövizdeki dalgalı yükseliş sürüyor. vatandaşın alım gücü erimeye devam ediyor. KKTC Merkez Bankası verilerine göre 1 Ocak ile 9 Mart’ı kapsayan süreçte dövizde %1 ila %4.42 arasında artış yaşandı. TL değer kaybetti.

EURO 4.52’DEN 4.72’YE

Kurlardaki en fazla yükseliş Euro ve Sterlin’de görüldü. 1 Mart’ta 4.52 TL’den işlem gören Euro, geçtiğimiz haftayı 4.72 TL’den kapattı. Söz konusu dönemde Euro’da 20 kuruşa denk gelen %4.42’lik artış yaşandı.

9 GÜNDE EURO’DA %1.72 ARTIŞ

1 Mart ile 9 mart tarihleri arasındaki 9 günlük tabloya bakıldığında dalgalı seyredişin devam ettiği görülüyor. Dolar ve Sterlin’e nazaran en fazla artış %1.72’ye denk gelen 0.08 TL ile Euro’da yaşandı.