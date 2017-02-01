Dövizi durdurmak mümkün mü?

Sabit bir geliriniz varsa bu ara çok dikkatli olmanız gerekiyor. Zira devamlı artan döviz karşısında emeğinizin karşılığı devamlı geriliyor. İşte bu gerilemeyi nasıl durduracağınızı anlatacağım size bu gün. Aslında ben anlattıktan sonra hepiniz bilecek, “biz bunu niye düşünemedik” diyeceksiniz.

Şimdi kulaklarınızı kabartıp, gözlerinizi iyice açınız ve yazımı okumaya başlayınız:

Efendim ! Aybaşı maaşınızı aldınız. Sakın öyle bankaya mankaya yatırmaya kalkmayın. Türk lirası olarak aldığınız maaşınız Dolar Euro ve Sterlin karşısında banka faizine rağmen dayanmaz. Daha siz banka yolundayken erimeye eksilmeye başlar.

Aman ha! Aman ha! Sakın gidip altına da yatırmayın paranızı. Hiç anlamayan adam bile anladı artık. Altın, size alırken pahalı satarken ucuzdur. Mutlaka zarar edersiniz.

Borsa mı? Deli olmayın. Bu istikrarsızlığa borsa mı dayanır? Mutlaka kayıp edersiniz.

Döviz almaya da kalkmayın. Altın olayında yaşadığınızın aynını yaşarsınız. Alıp satarken zararlı bile çıkarsınız.

Gayrı menküle yatırım mı? Yapmayın gözünüzü seveyim. Değil aylığınızı, bir yıllık maaşınızın toplamını verseniz , bu zamanda alabileceğiniz gayrı menkül mü kaldı Allah aşkına ?

Peki ne yapmalı? Bu gariban maaşı nasıl korumalı? Tamam. Sizi daha fazla merakta bırakmadan söyleyeyim artık.

Eve et, yoğurt, süt yumurta ve benzeri şeyleri aldığınızda nasıl koruyorsanız, onların bozulmasını nasıl önlüyorsanız, maaşınızı da öyle korumalısınız. Hâlâ anlamadınız mı ?

Paranızı aldınız mı bir güzel zarflayıp buzdolabına kaldırmalısınız. Ha baktınız buz dolabı fayda etmedi, o zaman derin dondurucuda muhafaza etmelisiniz. Derin dondurucuda ki paranın değer kaybetmeyi önleyeceğine(!) eminim.

Vallahi bu muhteşem fikrimle bu yıl ki Nobel ekonomi ödülüne dahi aday gösterilebilirim. Hatta bu ödülün en favori ismi ben olurum.

Şaka bir yana ciddi bir yangın yaşıyoruz. Yangın mutfağımızda , ocağımızda. Türkiye Merkez Bankası ve diğer ekonomiyle ilgili yetkililerin yaptığı müdahaleler da fayda etmiyor. Aslında savaşın içine girmiş, bu devletin bu bedeli ödeyeceği öngörülmeliydi. Ama göremediler ya da görseler de önemsemediler. Neticede bunu yaşıyoruz.

Kuzey Kıbrıs’ta bir şey yapabilir miyiz? Gaza benzine mazota elektriğe zam yapmaktan başka mutlaka yapılacak bir şeyler vardır. En azından bir çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bir şeyler denenmelidir. Aksi bu olduğu zaman, vatandaşın buzdolabına koyacak zeytini bile olmayacaktır.

Vatandaşın çaresizlikten kafayı yeyip, tel örgüleri yıkıp sahaya inmesi yakındır. Benden söylemesi…

BANA GÖRE HAFTANIN ÖNEMLİ OLAYLARI

Girne dağlarına kar yağması.

Kolej sınavları birinci basamağının tamamlanması

Cenevre sonrası iki liderin ilk kez bir araya gelmesi

BİR KİTAP : GEMİCİK

Bu gün size bahsedeceğim kitap aslında diğer kitaplardan çok farklı. Farkı, dünyanın en zor yazılan kitaplarından bir tanesi olmasından kaynaklanmaktadır. Yazarı içimizden biridir. Girne’de yaşayan Ahmet Hüseyin Bilgili’dir. Yazar, kitabında kendini bildiği günden bu güne kendi yaşam mücadelesini anlatmıştır. Kitabın yazılmasında ki zorluk Sevgili Ahmet’in sadece tek elinin başparmağını kullanabilecek derecede engelli olmasıdır. Bu nedendendir ki kitabı beş yılda tamamlayabilmiştir.

Ahmet kitabında,kendini farkına varıp yaşamını sorgulamaya başladıktan sonra, etrafındaki kişileri tek tek anlatırken aslında bizlere bir dönem hakkında da bilgi aktarmaktadır. O sırada olan sosyal ekonomik ve sportif bir çok olayı bir engelli olarak nasıl içselleştirdiğini anlatmaktadır.

Örneğin, bir dizide yürüme yetisini kaybeden kızın durumundan etkilenip kendi vaziyetini sorgulaması ve intihar etme kararı alıp bunu denemeye kalkmasından, Marmara Depremine ,İlk edindiği arabadan, Galatasaray’ın Uefa kupasını kazandığı gün yaşananlara kadar o döneme iz bırakan bir çok olayı irdelemiştir. Dolayısıyla siz de kitabı okurken bir dönemi bir daha yaşayacak başka gözle değerlendireceksiniz.

Kitapta birçok tanıdık isimle karşılaşacak ailenin ne demek olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Fedakar elleri öpülesi büyük anne ve büyük babalar, anneler babalar, kardeşler ( Hele Özlem), dostlar arkadaşlar ve öğretmenlerle tanışacaksınız.

Yazarın hiç çekinmeden cesurca yaşadığı cinsel deneyimlere, hayatta ona atılan kazıkları, yapılan yardımları yazdığını göreceksiniz. Liseyi bitirirken Kimya’dan kalmak üzereyken Özlem’in ona muhteşem yaklaşımını gözleriniz yaşayarak okuyacaksınız.

Size kitabı uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü mutlaka alıp okumanızı istiyorum. Bu kitapta herkes biraz kendini bulacak, herkes biraz kendini sorgulayacaktır.

En fazla da umarım devlet sorgulayacaktır. Tüm imkanları zorlayarak üniversite bitiren bu gencin , engelliler yasasına rağmen hâlen işsiz kalmasını kıymetli büyüklerimizin bir kez daha düşüneceğini umuyorum.

Son sözüm ise Doğan Türk Birliği camiasına. Çok büyüksünüz. Büyük olmanın müzeleri soğuk kupalarla doldurmak olmadığını bir kez daha gösterdiniz. Ahmet’in etrafında tüm camia kenetlenip inanılmaz bir olay başardınız. Bu kitabın Doğan Türk Birliği yayını olarak çıkmasını sağladınız. Sizleri de yürekten kutluyorum.

ANLAYAMADIKLARIM

Halkımın sigaraya zam yapılmasına karşı koyduğu tepkiyi, temel gıda maddelerine, gaza elektriğe zam yapıldığında göstermemesini anlayamıyorum.