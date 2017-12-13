Down’lu Tavil’in tutuklamasına kınama

Federasyon Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Muhammed et Tavil’in serbest bırakılmasının ardından Türkiye’ye getirileceğini belirterek, “Savaş ortamında bile yapılmayacak bir hareketi maalesef İsrail askerleri yapmıştır. Şu an çocuğumuz gözaltındadır. Hem psikolojik hem de sosyal destek vereceğiz. Yapılan bu zulme ve haksızlığa en azından bir cevap vereceğiz” açıklamasında bulundu.