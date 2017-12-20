DP adayları Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

Partiden yapılan açıklamaya göre, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve bir grup milletvekili adayı bu kapsamda Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.



Dernek Başkanı Gürsel Benan ve dernek yetkilileri ile görüşen DP milletvekili adayları dernekle ilgili bilgi alıp, seçimlerde, Kıbrıs Türk halkının varlığını tehlikeye atmayacak milli davanın savunucusu olan bir partinin kazanmasını dilediklerini belirtti.



Adayların, Denktaş adının KKTC ile özdeşleşmiş bir isim olduğunu, Serdar Denktaş’ın deneyimli bir devlet adamı olduğunu ve bundan duydukları memnuniyeti de ifade ettikleri belirtildi.