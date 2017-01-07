DP Genel Sekreterliğine Afet Özcafer seçildi

Demokrat Parti (DP) Parti Meclisi, dün akşam, Genel Başkan Serdar Denktaş başkanlığında toplanarak Genel Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirledi.

DP’den yapılan açıklamaya göre parti genel merkezinde yer alan seçimde genel sekreterlik için Mehmet Erol Aktoprak, Afet Özcafer ve Kemal Hıfsıoğlu yarışırken oyların büyük çoğunluğunu alan Afet Özcafer genel sekreter seçildi.

Merkez Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

“Hüseyin Hakkı Çebi, Ozan Erenay, Mehmet Erülkü, Hande Kayasal, Refik Kuman, Nevzat Nevzat, Hasan Tosunoğlu, Eribe Yağcıoğlu, Osman Yalçın.”

MYK’da görev dağılımı, Cenevre zirvesi sonrası yapılacak ilk toplantıda yapılacak.

Dün akşamki seçimlerden önce Genel Sekreter adayları konuşma yaptı.

Mehmet Erol Aktoprak konuşmasında, DP’nin kuruluşundan bugüne birçok badire atlattığına ancak yılmadığına işaret ederek, “DP olarak dimdik ayaktayız” dedi.

Kemal Hıfsıoğlu, DP’nin 1992 ruhuna yeniden dönmesi gerektiğini belirterek, bu ruhun ‘ben’ değil, ‘biz’ den geçtiğini söyledi.

Afet Özacfer de, genel sekreterlik ve MYK üyeliği için gerçekleşen seçimlerin bir yarıştan ziyade hizmet için bir mücadele olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Seçimlerin ardından DP Genel Sekreterliği’ne seçilen Afet Özcafer, diğer adaylarla birlikte kürsüye çıkarak, birlik ve bütünlük mesajı verdi. Parti Meclisi’ne teşekkür etti.