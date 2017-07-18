DP hükümetten uzaklaşıyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde, “erken seçimin ayak seslerinden” bahsetmiştim.

Demokrat Parti, hızla hükümetten uzaklaşıyor.

Türkiye, mali protokolü askıya almış durumda.

Sebebi belli.

TC- KKTC arasında imzalanan protokol, hükümet tarafından askıda.

Hiçbir konuda uygulama yok.

Zaten “seçim ekonomisi” uygulama eğilimi nedeniyle protokol kimsenin işine gelmiyor.

UBP, kendi arasında kavgaya tutuştu bile.

Malumunuzdur…

Hedef, Güzelyurtlu Kemal Dürüst…

Kimin hedefinde?

Kabineden başka bir bakanın…

Biri diyor “seni Güzelyurtlu dahi istemiyor…”

O Güzelyurtlu gençlerle “yeme partisi” yaparak, güç gösterisi yapıyor.

Hükümet işleri?

Onlar bir şekilde yürüyor…

Başka?

Kamuda ciddi bir “deneyimli bürokrat kıyımı” yapıldı…

Başbakanlıkta Ömer Köseoğlu ile başladı bu kıyım…

Suat Yeldener ile devam etti.

Ve daha bir çok bürokrat, deneyimli kamu çalışanı oyun dışına atıldı…

Sebep?

Yerlerine yapılan partizanca müdür müsteşar seçimleri.

Daha bir çoğu da pasifize edildi.

Ki bu insanlar, kamunun yükünü çeken, dönüşümü sürdüren isimlerdi.

CTP döneminde yapılan kıyım da cabası…

Maaşlar nasıl ödenecek?

Hükümet, yerel gelirlerin artması nedeniyle, Türkiye’den katkı almadan da maaşları ödeyebiliyor.

Geçen ay borçlanıldı…

Bu ay hükümet gelirlerinde bir artış bekleniyor, doğal olarak.

Ya Ağustos sonu?

Hele 13’üncü maaş.

Tamamen protokole aykırı bir şekilde devam edecek bir süreç.

Uyum kalmadı

İki parti araısnda uyum zaten kalmadı…

Bakanlar arası kavgalar…

Kurumlar arası kavgalara…

Daireler arası kavgalara dönüştü.

Kimse kimseden haberdar değil.

Bu uyumsuzluk da tüm bu gerilimin üzerine tuz biber ekti.

DP kararlı

Önce DP MYK…

Sonra da DP PM…

“UBP ile seçime aynı hükümette gitmeme” eğiliminde.

Bu tabana nasıl yayılır bilmem.

Ancak, daha önce de yazdım…

Model “Siber Siber hükümeti…”

Ne yapılır, nasıl yapılır bilmem.

Bağımsız bir destekle mi?

Şu anda, görünen o ki, hükümet kendi içerisinde yara sarma peşinde.

DP kanadı mutsuz…

UBP kendi içerisinde kavgada.

Başbakan da sanki hiç ortada yok.

“DP kanadı, hükümet içerisinde pazarlık yaparak, gücünü artırma peşinde” yorumları yapılıyor.

CTP Genel Başkanı, bu nedenle “DP’den giden aracılarla” görüşmeyi reddetti…

DP her an hükümetten istifa edebilir.

Bu konuyu yakından takip etmekte fayda var…