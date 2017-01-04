DPÖ 2016 yılı Aralık ayı Hayat Pahalılığı oranını açıkladı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 2016 yılı Aralık ayı Hayat Pahalılığı oranı / Enflasyon Rakamlarını açıkladı.

DPÖ tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla 5 ilçede önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay tüketici fiyatları genel endeksini yayınlamaktadır. 2016 yılı Aralık ayı Enflasyonu (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre %2.64 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %10.19 değişim gerçekleşmiştir.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 260 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 57 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %200.00 TC Milli Piyango Bileti,%135.94 Kabak ve %117.06 Patlıcan olmuştur. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %51.34 Çiçek Lahanası, % 39.24 Beyaz Lahana ve %33.87 Brokoli olmuştur.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmiştir:

1. Eğlence ve Kültür ana grubunda %5,30 artış,

2. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %5,01 artış,

3. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3,26 artış,

4. Eğitim ana grubunda %2,90 artış,

5. Lokanta ve Oteller ana grubunda %2,79 artış,

6. Ulaştırma ana grubunda %2,73 artış,

7. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1,53 artış,

8. Haberleşme ana grubunda %0,76 artış,

9. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0,63 artış,

10. Sağlık ana grubunda %0,09 artış,

11. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0,03 artış,

12. Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0,58 azalış.

En yüksek artış Eğlence ve Kültür ana grubunda gerçekleşmiştir. Şans Oyunları Masrafları ve Yurt Dışı Tur fiyatlarının artışları nedeniyle en çok artış gösteren ana grup olmuştur. Aralık ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının aylık ortalaması artı olmuştur. İkinci sırada artış gösteren Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda Elektrik Ücretleri ve Tüpgaz Ücretlerine yapılan zamlar ile döviz kuruna bağlı Kira ücretlerindeki artış nedeniyle artı değer gerçekleşmiştir.

Üçüncü sırada Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Taze sebzeler, Yeşil Mercimek,Tereyağı(Kahvaltılık), Uzun Ömürlü Süt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle artı değişim göstermiştir. Eğitim’de Özel Üniversite Ücreti, Özel Lise Ücreti, Özel Ortaokul Ücreti; Lokanta ve Oteller’de Tavuk Dolması, Sandviç Çeşitleri, Bulgur Köftesi; Ulaştırma’da Bisiklet, Otopark Ücreti, Otomobiller; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Çamaşır Makinesi, Halı, Çamaşır Yumuşatıcısı; Haberleşme’de İnternet Ücreti, Telsiz Telefon, Cep Telefonu (İnternet Bağlantılı); Çeşitli Mal ve Hizmetler’de Sabun, Diş Macunu, Tuvalet ve Güzellik Sabunu Sıvı; Sağlık’da Numaralı Gözlük Çerçevesi; Alkollü İçecekler ve Tütün’de Şarap (70cl), Rakı (70 cl), Bira fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplarda artış olmuştur. Giyim ve Ayakkabı’da sezon indirimlerinin başlaması ile eksi değer görülmüştür.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 11 ana grubunda artış, 1 ana grubunda ise azalış olmuştur. Sonuç olarak Aralık ayı enflasyon rakamında %2.64 oranında değişim gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın Aralık ayına göre ise (12 aylık) enflasyonda %10.19 artış gerçekleşmiştir. 2016’nın ikinci altı ayında oluşan enflasyon oranı %7.86 olmuştur.