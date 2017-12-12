Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göz Kliniği’nde yıllardır ihtiyaç duyulan, vitreoretinal cerrahi ameliyatlarına ilk kez başlandı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan tarafından yapılan yazılı açıklamada; ilgili cerrahi girişimler, gerekli cihaz ve enstrümanın temini sonrası ilk kez 9 Aralık tarihinde Prof.Dr. Tansu Erakgün ve göz kliniği doktorlarından oluşan ekiple yapılmaya başlandı.

Açıklamada, şeker hastalarında görülen ileri patolojiler, göz içi kanama, görme merkezinde delik, görme merkezinde kırışıklık, gözün sinir ağı tabakasının kopması, sinir ağında oluşan zarlar, erken doğuma bağlı olarak uzun süre oksijen çadırında kalan bebeklerde görülebilen prematüre retinopatisinde, katarakt cerrahisi esnasında veya sonrasında göz içinde lens kalıntısı komplikasyonu, Katarakt ve diğer göz ameliyatları sonrası göz içi enfeksiyonlar, Göz yaralanmaları, tedavisi ve göz içi yabancı cisim çıkartılması gibi vakalarda uygulanan bu teknolojik girişim sayesinde retina ameliyatları için hastaların yurtdışına gitme mecburiyeti kalmadığı kaydedildi.