DR. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37. Yılında mezarı başında anıldı

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında ve sonrasında verdiği hizmetleriyle tanınan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından ve eski Sağlık Bakanlarından Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Nalbantoğlu’nun Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri önünde yapılan anma törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, eşi Meral Akıncı, bazı siyasi partilerin temsilcileri, Mücahit Komutanları Derneği yetkilileri, Nalbantoğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.

BOZKURT: “KOCA REİS… BİTMEYEN BİR HAZİNE…”

Nalbantoğlu’nun yakın arkadaşlarından eski politikacı İsmail Bozkurt anma töreninde yaptığı konuşmada, “Koca Reis” diye hitap ettiği Nalbantoğlu’nun bitmeyen bir hazine olarak hakkında söylenecek daha çok şey bulunduğunu söyledi.

Nalbantoğlu’nun hayatını konu alan kitabın basım aşamasına gelmesinin memnuniyet verici olduğunu da kaydeden Bozkurt, kitabın bir aydan daha kısa bir süre sonra tanıtımının yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Bozkurt, söz konusu kitabın Nalbantoğlu hakkında gerçek bir rehber ve araştırmalar için yardımcı bir kaynak kitap olacağını da dile getirdi.

MUTLUYAKALI: “DÜRÜSTLÜĞÜ, YURTSEVERLİĞİ VE ÇALIŞKANLIĞI ÖRNEK OLSUN”

“Yarım Kalmış Bir Yaşam… Dr. Burhan Nalbantoğlu” kitabını kaleme alan iki gazeteciden biri olan Özgül Gürkut Mutluyakalı da Kıbrıs Türk Tabipleri Odası'nın yakın tarihte öncü roller üstlenen hekimlerle ilgili biyografik kitaplar yayımlama projesinin bir adımını oluşturan kitabı bu ay sonunda okuyucularla buluşturacaklarını söyledi.

Kitabın, Nalbantoğlu’nun hayatı özelinde, Kıbrıs'ta yaşanan toplumsal ve siyasal olaylarla dolu, belgesel nitelikli bir kitap olduğunu belirten Mutluyakalı, Nalbantoğlu hakkında yapılmış en detaylı çalışma olacağına dikkati çekti.

Mücadele dolu yaşamı, öğrenciliği, öğretmenliği, izciliği, tiyatroculuğu, teşkilatçılığı, doktorluğu, siyaset adamlığı, bakanlığı yanında Nalbantoğlu'nun geniş genel kültürü, güçlü aile bağları ve insan sevgisi gibi birçok niteliğini kitapta anlatmaya çalıştıklarını belirten Mutluyakalı, kitabın hem hafızanın unutkanlığına çare olmasını, hem de Nalbantoğlu’nun ödün vermediği dürüstlük, yurtseverlik ve çalışkanlık açısından yeni nesle örnek olmasını diledi.

Mutluyakalı, kitabın hazırlanmasında payı olan Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’na, Nalbantoğlu ailesine ve kitapta adı geçenlere teşekkür etti.

AKINCI: “YENİLİĞE AÇIK VE KOŞULLARIN GEREKTİRDİĞİ SORUMLULUKLARI YERİNE GETİREN BİR KİŞİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Nalbanoğlu’nun ölümünün 37. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıldığını kaydederek, Nalbantoğlu ile ilgili kitabın hayata geçmesine katkı koyan kitabın yazarları Özgül Gürkut Mutluyakalı, Damla Soyalp ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile kitapta emeği geçenlere teşekkür etti.

Akıncı, kişisel ve makamsal derdi olmayan Nalbantoğlu’nun her zaman toplumun yanında olduğunu, yeniliğe açık ve koşulların gerektirdiği sorumlulukları her zaman yerine getiren bir kişi olduğunu anlattı.

“ZOR ZAMANLARDA HEP ÖNCÜLÜK YAPTI”

Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumunun en zor zamanlarında hep öncülük yaptığını belirten Akıncı, TMT’nin kurucularından olmasına rağmen, 1974 sonrası TMT’nin yerini düzenli bir orduya bırakması gerektiğini söyleyenlerin, ayrıca çoğulcu demokrasiye geçilip siyasi partilerin kurulması gerektiğini söyleyenlerin başında yine Nalbantoğlu’nun geldiğini aktardı.

Konuşmaların ardından Mücahit Komutanları Derneği Genel Sekreteri Aykan Sahir tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun oğlu Bora Nalbantoğlu’na madalya ve berat takdim edildi.

Tören bir dakikalık saygı duruşuyla sona erdi.