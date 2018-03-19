Dr. Erol Uçaner: Hastane içerisinde yanlış park yapan araçlara ceza...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, Lefkoşa Türk Belediyesi ile vardıkları mutabakat ile, hastane içerisinde yanlış park yapan araçlar için yasal işlem uygulanacağını açıkladı.

Uçaner'in açıklaması şöyle:

Kendini şöför sanan efendiler, bugunden itibaren Lefkosa Turk Belediyesi trafik şubesi ile vardigimiz mutabakat sonucunda engelliler icin ayrilmis yerlere,giris ve cikislarla, park edilmesi yasak olan yerlere park edenler tarafimiz ve gorevlilerce fotograflanip belediyeye gonderilecek ve cezai islem uygulanacak..

Bu resimde gordugunuz arkadas kimse pazartesi LTB trafik subesine basvurabilir...

Devami gelecek...